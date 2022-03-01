Imenik podjetij
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Plače

Plače Henry Ford Health System se gibljejo od $94,554 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $169,150 za Vodja programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Henry Ford Health System. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Programski inženir
Median $100K
Podatkovni znanstvenik
$94.6K
Vodja programa
$169K

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Henry Ford Health System is Vodja programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Henry Ford Health System is $100,000.

