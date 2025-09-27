Imenik podjetij
Helsing
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja izdelkov

  • Vse plače Vodja izdelkov

Helsing Vodja izdelkov Plače

Povprečno Vodja izdelkov skupno nadomestilo in United Kingdom pri Helsing se giblje od £146K do £205K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Helsing. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Povprečno skupno nadomestilo

£158K - £184K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
£146K£158K£184K£205K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Vodja izdelkov prijavs pri Helsing za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

£121K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Helsing so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja izdelkov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Helsing in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £204,572. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Helsing za vlogo Vodja izdelkov in United Kingdom je £146,123.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Helsing

Povezana podjetja

  • Google
  • SoFi
  • Dropbox
  • Intuit
  • Microsoft
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri