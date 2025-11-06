Imenik podjetij
Headway.co
Headway.co Programski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Mediana Programski inženir nadomestila in San Francisco Bay Area pri Headway.co znaša skupaj $260K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Headway.co. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Headway.co
Software Engineer
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$260K
Raven
Senior
Osnovna plača
$200K
Stock (/yr)
$60.5K
Bonus
$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Headway.co so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Headway.co in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $351,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Headway.co za vlogo Programski inženir in San Francisco Bay Area je $260,480.

Drugi viri