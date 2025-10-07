Imenik podjetij
HDFC
  • Plače
  • Programski inženir

  • Inženir podatkov

  • India

HDFC Inženir podatkov Plače v India

Mediana Inženir podatkov nadomestila in India pri HDFC znaša skupaj ₹1.61M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete HDFC. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Mediani paket
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Skupaj na leto
₹1.61M
Raven
E3
Osnovna plača
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
0 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri HDFC?

₹13.98M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Inženir podatkov pri HDFC in India znaša letno skupno plačilo ₹2,376,025. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri HDFC za vlogo Inženir podatkov in India je ₹1,609,140.

Drugi viri