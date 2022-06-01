Imenik podjetij
Hays
Hays Plače

Plače Hays se gibljejo od $12,902 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $163,439 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Hays. Zadnja posodobitev: 9/3/2025

$160K

Prodaja
Median $118K
Administrativni asistent
$35.4K
Podatkovni znanstvenik
$91.7K

Grafični oblikovalec
$59.3K
Človeški viri
$62.7K
Vodja projekta
$56.2K
Kadrovik
$12.9K
Programski inženir
$42.6K
Vodja programskega inženiringa
$163K
Arhitekt rešitev
$95.9K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Hays je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $163,439. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hays je $60,967.

Drugi viri