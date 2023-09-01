Imenik podjetij
Hashmap
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Hashmap Plače

Plače Hashmap se gibljejo od $145,725 skupnega letnega nadomestila za Arhitekt rešitev na spodnjem koncu do $235,740 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Hashmap. Zadnja posodobitev: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Vodja produktov
$236K
Arhitekt rešitev
$146K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Hashmap je Vodja produktov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $235,740. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hashmap je $190,732.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Hashmap

Povezana podjetja

  • Snap
  • Apple
  • SoFi
  • Netflix
  • Tesla
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hashmap/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.