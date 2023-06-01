Adresár Spoločností
Harvest Partners
Harvest Partners Platy

Platový rozsah Harvest Partners sa pohybuje od $89,445 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja izdelka na spodnom konci do $241,200 pre Tekstopisec na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Harvest Partners. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Tekstopisec
$241K
Človeški viri
$166K
Svetovalec za upravljanje
$169K

Trženje
$157K
Vodja izdelka
$89.4K
Vodja programa
$159K
Kadrovik
$159K
Razvijalec programske opreme
$189K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$148K
Často kladené otázky

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Harvest Partners, є Tekstopisec at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $241,200. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Harvest Partners, становить $158,790.

