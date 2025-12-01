Imenik podjetij

Povprečno Človeški viri skupno nadomestilo in United States pri Harvard University se giblje od $72.2K do $98.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Harvard University. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Najbolje plačan paket za Človeški viri pri Harvard University in United States znaša letno skupno plačilo $98,900. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Harvard University za vlogo Človeški viri in United States je $72,240.

