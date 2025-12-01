Imenik podjetij
Harvard University
Harvard University Administrativni pomočnik Plače

Povprečno Administrativni pomočnik skupno nadomestilo in United States pri Harvard University se giblje od $66.4K do $92.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Harvard University. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$72K - $87.2K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Harvard University?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Administrativni pomočnik pri Harvard University in United States znaša letno skupno plačilo $92,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Harvard University za vlogo Administrativni pomočnik in United States je $66,400.

