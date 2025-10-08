Imenik podjetij
Happiest Minds
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Inženir podatkov

Happiest Minds Inženir podatkov Plače

Mediana Inženir podatkov nadomestila in India pri Happiest Minds znaša skupaj ₹830K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Happiest Minds. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Mediani paket
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Skupaj na leto
₹830K
Raven
C2
Osnovna plača
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Happiest Minds?

₹13.98M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Inženir podatkov pri Happiest Minds in India znaša letno skupno plačilo ₹2,905,978. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Happiest Minds za vlogo Inženir podatkov in India je ₹829,664.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Happiest Minds

Povezana podjetja

  • Flipkart
  • Amazon
  • Databricks
  • Pinterest
  • Tesla
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri