Imenik podjetij
Hansen Technologies
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Hansen Technologies Plače

Plače Hansen Technologies se gibljejo od $9,478 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $112,025 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Hansen Technologies. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $9.5K
Poslovni analitik
$79.4K
Vodja izdelkov
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Hansen Technologies je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $112,025. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hansen Technologies je $79,387.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Hansen Technologies

Povezana podjetja

  • Square
  • Google
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Stripe
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri