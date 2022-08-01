GYANT Plače

Plače GYANT se gibljejo od $114,055 skupnega letnega nadomestila za Vodja programskega inženirstva na spodnjem koncu do $124,375 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri GYANT . Zadnja posodobitev: 11/25/2025