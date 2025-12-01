Povprečno Trženje skupno nadomestilo in United States pri Gusto se giblje od $150K do $213K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Gusto. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025
Povprečno skupno nadomestilo
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri Gusto so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 4th-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 5th-LETO (1.67% mesečno)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Gusto so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
