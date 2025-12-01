Imenik podjetij
Gusto
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Trženje

  • Vse plače Trženje

Gusto Trženje Plače

Povprečno Trženje skupno nadomestilo in United States pri Gusto se giblje od $150K do $213K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Gusto. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$170K - $202K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$150K$170K$202K$213K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Trženje prijavs pri Gusto za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
Options

Pri Gusto so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (1.67% mesečno)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Gusto so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Trženje ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Trženje pri Gusto in United States znaša letno skupno plačilo $212,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Gusto za vlogo Trženje in United States je $149,850.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Gusto

Povezana podjetja

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.