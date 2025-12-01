Povprečno Finančni analitik skupno nadomestilo in Turkey pri Gusto se giblje od TRY 972K do TRY 1.41M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Gusto. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri Gusto so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 4th-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 5th-LETO (1.67% mesečno)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Gusto so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.