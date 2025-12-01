Imenik podjetij
Povprečno Finančni analitik skupno nadomestilo in Turkey pri Gusto se giblje od TRY 972K do TRY 1.41M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Gusto. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$27K - $31.3K
Turkey
Običajen razpon
Možen razpon
$23.8K$27K$31.3K$34.5K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
Options

Pri Gusto so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (1.67% mesečno)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Gusto so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Finančni analitik pri Gusto in Turkey znaša letno skupno plačilo TRY 1,410,493. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Gusto za vlogo Finančni analitik in Turkey je TRY 971,936.

