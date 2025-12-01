Podatkovni znanstvenik nadomestilo in United States pri Gusto se giblje od $182K na year do $340K. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $320K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Gusto. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$283K
$203K
$76.7K
$2.9K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri Gusto so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 4th-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 5th-LETO (1.67% mesečno)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Gusto so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
