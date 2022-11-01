GSoft Plače

Plače GSoft se gibljejo od $66,689 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $107,236 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri GSoft . Zadnja posodobitev: 11/23/2025