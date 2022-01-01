Adresár Spoločností
GSK
GSK Platy

Platový rozsah GSK sa pohybuje od $6,733 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $392,700 pre Vodja projekta na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov GSK. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $177K
Znanstvenik podatkov
Median $86.1K
Administrativni asistent
$71.7K

Biomedicinski inženir
$169K
Vodja poslovnih operacij
$28.8K
Poslovni analitik
$28.2K
Inženir krmilnih sistemov
$91.3K
Služba za stranke
$36.1K
Vodja znanosti podatkov
$60.3K
Finančni analitik
$65.3K
Informacijski tehnolog (IT)
$59.7K
Svetovalec za upravljanje
$114K
Trženje
$248K
Operacije trženja
$75.9K
Oblikovalec izdelkov
$55.4K
Vodja izdelka
$60.5K
Vodja programa
$129K
Vodja projekta
$393K
Kadrovik
$80.6K
Regulativne zadeve
$97.8K
Prodaja
$6.7K
Analitik kibernetske varnosti
$105K
Vodja razvoja programske opreme
$86.1K
Arhitekt rešitev
$161K
Často kladené otázky

O cargo mais bem pago reportado na GSK é Vodja projekta at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $392,700. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GSK é $83,329.

