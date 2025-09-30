Imenik podjetij
Programski inženir nadomestilo in Tricity pri Grid Dynamics se giblje od PLN 73.3K na year za T1 do PLN 190K na year za T3. Mediana yearnega nadomestila in Tricity znaša skupaj PLN 73K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grid Dynamics. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
Senior Software Engineer
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 600K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Grid Dynamics so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

DevOps inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Grid Dynamics in Tricity znaša letno skupno plačilo PLN 292,266. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Grid Dynamics za vlogo Programski inženir in Tricity je PLN 149,880.

