Programski inženir nadomestilo in Tricity pri Grid Dynamics se giblje od PLN 73.3K na year za T1 do PLN 190K na year za T3. Mediana yearnega nadomestila in Tricity znaša skupaj PLN 73K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grid Dynamics. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Grid Dynamics so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
Vključeni naziviPredloži nov naziv