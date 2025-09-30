Programski inženir nadomestilo in Serbia pri Grid Dynamics se giblje od $44.3K na year za T2 do $52.4K na year za T4. Mediana yearnega nadomestila in Serbia znaša skupaj $48.9K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grid Dynamics. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$44.3K
$44.1K
$0
$135
T3
$56.4K
$56.4K
$0
$0
T4
$52.4K
$52.4K
$0
$0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Grid Dynamics so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
