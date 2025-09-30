Imenik podjetij
Grid Dynamics
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • India

Grid Dynamics Programski inženir Plače v India

Programski inženir nadomestilo in India pri Grid Dynamics se giblje od ₹1.15M na year za T1 do ₹2.87M na year za T3. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.21M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grid Dynamics. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Grid Dynamics so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

DevOps inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Grid Dynamics in India znaša letno skupno plačilo ₹3,085,561. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Grid Dynamics za vlogo Programski inženir in India je ₹2,210,832.

Drugi viri