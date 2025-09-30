Imenik podjetij
Grid Dynamics
  • Armenia

Grid Dynamics Programski inženir Plače v Armenia

Programski inženir nadomestilo in Armenia pri Grid Dynamics se giblje od AMD 18.15M na year za T2 do AMD 25.76M na year za T4. Mediana yearnega nadomestila in Armenia znaša skupaj AMD 20.77M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grid Dynamics. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Grid Dynamics so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

DevOps inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Grid Dynamics in Armenia znaša letno skupno plačilo AMD 25,755,347. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Grid Dynamics za vlogo Programski inženir in Armenia je AMD 20,773,854.

Drugi viri