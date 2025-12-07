Imenik podjetij
Gremlin
Gremlin Arhitekt rešitev Plače

Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in United States pri Gremlin se giblje od $209K do $298K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Gremlin. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$240K - $281K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$209K$240K$281K$298K
Običajen razpon
Možen razpon

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Gremlin?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Gremlin in United States znaša letno skupno plačilo $298,350. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Gremlin za vlogo Arhitekt rešitev in United States je $209,100.

