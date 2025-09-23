Imenik podjetij
Povprečno Računovodja skupno nadomestilo in United States pri Greenway Greenhouse Cannabis Corporation se giblje od $105K do $146K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Greenway Greenhouse Cannabis Corporation. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$113K - $133K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$105K$113K$133K$146K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Greenway Greenhouse Cannabis Corporation?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Računovodja pri Greenway Greenhouse Cannabis Corporation in United States znaša letno skupno plačilo $146,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Greenway Greenhouse Cannabis Corporation za vlogo Računovodja in United States je $105,000.

