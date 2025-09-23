Imenik podjetij
Mediana Vodja izdelkov nadomestila in France pri Greenly znaša skupaj €51.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Greenly. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Mediani paket
company icon
Greenly
Product Manager
Paris, IL, France
Skupaj na leto
€51.7K
Raven
L2
Osnovna plača
€48.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€2.7K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Greenly?

€142K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Greenly in France znaša letno skupno plačilo €59,415. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Greenly za vlogo Vodja izdelkov in France je €43,150.

