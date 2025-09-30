Imenik podjetij
Grant Thornton Računovodja Plače v Greater Los Angeles Area

Mediana Računovodja nadomestila in Greater Los Angeles Area pri Grant Thornton znaša skupaj $86.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grant Thornton. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Skupaj na leto
$86.5K
Raven
Senior Associate
Osnovna plača
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Grant Thornton?

$160K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Tax Accountant

Auditor

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Računovodja pri Grant Thornton in Greater Los Angeles Area znaša letno skupno plačilo $97,270. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Grant Thornton za vlogo Računovodja in Greater Los Angeles Area je $86,500.

