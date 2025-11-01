Programski inženir nadomestilo in United States pri Grainger se giblje od $107K na year za Software Engineer I do $195K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $139K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grainger. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
