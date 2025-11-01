Imenik podjetij
Podatkovni znanstvenik nadomestilo in United States pri Grainger se giblje od $153K na year za Senior Data Scientist do $195K na year za Lead Data Scientist. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $150K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grainger. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Grainger in United States znaša letno skupno plačilo $194,850. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Grainger za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $156,000.

