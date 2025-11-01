Imenik podjetij
Vodja programskega inženirstva nadomestilo in Germany pri Grafana znaša €123K na year za Senior Engineering Manager. Mediana yearnega nadomestila in Germany znaša skupaj €119K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grafana. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Prikaži 1 Več stopenj
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Grafana so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Grafana in Germany znaša letno skupno plačilo €185,136. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Grafana za vlogo Vodja programskega inženirstva in Germany je €118,663.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Grafana

Drugi viri