Grafana
Grafana Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Grafana se giblje od $151K na year za Software Engineer 2 do $187K na year za Senior Software Engineer 1. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $188K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grafana. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Grafana so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Grafana in United States znaša letno skupno plačilo $232,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Grafana za vlogo Programski inženir in United States je $195,706.

Drugi viri