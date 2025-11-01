Imenik podjetij
Grafana
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Oblikovalec produktov

  • Vse plače Oblikovalec produktov

Grafana Oblikovalec produktov Plače

Mediana Oblikovalec produktov nadomestila in Germany pri Grafana znaša skupaj €94.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grafana. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Mediani paket
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Skupaj na leto
€94.9K
Raven
L4
Osnovna plača
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Grafana so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Oblikovalec produktov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

UX oblikovalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Grafana in Germany znaša letno skupno plačilo €95,042. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Grafana za vlogo Oblikovalec produktov in Germany je €85,548.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Grafana

Povezana podjetja

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri