Povprečno Človeški viri skupno nadomestilo in United Kingdom pri Grafana se giblje od £43.9K do £63.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grafana. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

£50.4K - £57.4K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
£43.9K£50.4K£57.4K£63.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Grafana so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Človeški viri pri Grafana in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £63,898. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Grafana za vlogo Človeški viri in United Kingdom je £43,862.

