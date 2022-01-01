Imenik podjetij
Gradle
Gradle Plače

Plače Gradle se gibljejo od $100,500 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $177,110 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Gradle. Zadnja posodobitev: 10/19/2025

Programski inženir
Median $162K
Kadrovik
$101K
Prodaja
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Gradle je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $177,110. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Gradle je $161,500.

