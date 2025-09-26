Imenik podjetij
Mediana Vodja izdelkov nadomestila in Singapore pri GovTech znaša skupaj SGD 138K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete GovTech. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Mediani paket
company icon
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
Skupaj na leto
SGD 138K
Raven
L2
Osnovna plača
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 25.9K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri GovTech?

SGD 211K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

GovTech şirketindeki in Singapore Vodja izdelkov pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 298,803 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GovTech şirketinde Vodja izdelkov rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 149,876 tutarındadır.

