Mediana Poslovni analitik nadomestila in Singapore pri GovTech znaša skupaj SGD 101K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete GovTech. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Mediani paket
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Skupaj na leto
SGD 101K
Raven
-
Osnovna plača
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri GovTech in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 219,618. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri GovTech za vlogo Poslovni analitik in Singapore je SGD 104,640.

