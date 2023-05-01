Imenik podjetij
GovTech Plače

Plače GovTech se gibljejo od $8,514 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $163,213 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri GovTech. Zadnja posodobitev: 9/8/2025

$160K

Programski inženir
Median $95.1K

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

DevOps inženir

Vodja izdelkov
Median $105K
Podatkovni znanstvenik
Median $100K

Oblikovalec izdelkov
Median $73.2K

UX oblikovalec

Poslovni analitik
Median $76.9K
Vodja projekta
Median $110K
Vodja programskega inženiringa
Median $163K
Podatkovni analitik
$8.5K
Človeški viri
$82.1K
Vodja programa
$117K
Analitik kibernetske varnosti
$69.6K
Arhitekt rešitev
$103K

Arhitekt podatkov

Vodja tehniškega programa
$74.6K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri GovTech je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $163,213. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri GovTech je $95,115.

Drugi viri