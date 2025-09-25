Imenik podjetij
Povprečno Tveganostni kapitalist skupno nadomestilo in Canada pri Government of Canada se giblje od CA$83.8K do CA$117K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Government of Canada. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CA$90.7K - CA$105K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
CA$83.8KCA$90.7KCA$105KCA$117K
Običajen razpon
Možen razpon

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Government of Canada?

Vključeni nazivi

Analitik

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tveganostni kapitalist pri Government of Canada in Canada znaša letno skupno plačilo CA$117,332. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Government of Canada za vlogo Tveganostni kapitalist in Canada je CA$83,808.

