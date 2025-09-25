Povprečno Tveganostni kapitalist skupno nadomestilo in Canada pri Government of Canada se giblje od CA$83.8K do CA$117K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Government of Canada. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!
Vključeni naziviPredloži nov naziv