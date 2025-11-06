Imenik podjetij
Government of Canada Arhitekt rešitev Plače v Greater Ottawa Area

Mediana Arhitekt rešitev nadomestila in Greater Ottawa Area pri Government of Canada znaša skupaj CA$111K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Government of Canada. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$111K
Raven
Entry
Osnovna plača
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
7 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnovejše prijave plač
Najnovejše prijave plač

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Izvozi podatke

Prispevaj

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Podatkovni arhitekt

Arhitekt oblačne varnosti

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Government of Canada in Greater Ottawa Area znaša letno skupno plačilo CA$118,490. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Government of Canada za vlogo Arhitekt rešitev in Greater Ottawa Area je CA$111,120.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Government of Canada

