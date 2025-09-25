Imenik podjetij
Government of Canada
Mediana Arhitekt rešitev nadomestila in Canada pri Government of Canada znaša skupaj CA$112K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Government of Canada. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Mediani paket
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$112K
Raven
Entry
Osnovna plača
CA$112K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
7 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Government of Canada?

CA$226K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več).

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Data Architect

Cloud Security Architect

Pogosta vprašanja

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Arhitekt rešitev w Government of Canada in Canada wynosi rocznie CA$125,557. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Government of Canada dla stanowiska Arhitekt rešitev in Canada wynosi CA$112,395.

Drugi viri