Government of Canada Programski inženir Plače v Greater Ottawa Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Ottawa Area pri Government of Canada znaša skupaj CA$88.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Government of Canada. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Government of Canada
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$88.5K
Raven
CS2
Osnovna plača
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

AI raziskovalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Government of Canada in Greater Ottawa Area znaša letno skupno plačilo CA$121,089. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Government of Canada za vlogo Programski inženir in Greater Ottawa Area je CA$88,471.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Government of Canada

