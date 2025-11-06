Imenik podjetij
Government of Canada
Government of Canada Informacijski tehnolog (IT) Plače v Greater Ottawa Area

Mediana Informacijski tehnolog (IT) nadomestila in Greater Ottawa Area pri Government of Canada znaša skupaj CA$68K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Government of Canada. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$68K
Raven
hidden
Osnovna plača
CA$68K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Government of Canada in Greater Ottawa Area znaša letno skupno plačilo CA$124,066. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Government of Canada za vlogo Informacijski tehnolog (IT) in Greater Ottawa Area je CA$76,298.

