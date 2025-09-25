Imenik podjetij
Mediana Information Technologist (IT) nadomestila pri Government of Canada znaša skupaj CA$68.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Government of Canada. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Mediani paket
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$68.8K
Raven
hidden
Osnovna plača
CA$68.8K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Nobena plača ni bila najdena
Information Technologist (IT)

IT Support

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za jobFamilies.Information Technologist (IT) pri Government of Canada znaša letno skupno plačilo CA$109,275. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Government of Canada za vlogo jobFamilies.Information Technologist (IT) je CA$77,173.

