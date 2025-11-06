Imenik podjetij
Mediana Podatkovni analitik nadomestila in Greater Ottawa Area pri Government of Canada znaša skupaj CA$70.4K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Government of Canada. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Government of Canada
Junior Programs Officer
Ottawa, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$70.4K
Raven
-
Osnovna plača
CA$70.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Government of Canada in Greater Ottawa Area znaša letno skupno plačilo CA$225,286. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Government of Canada za vlogo Podatkovni analitik in Greater Ottawa Area je CA$70,430.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Government of Canada

