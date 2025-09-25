Imenik podjetij
Government of Canada
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Administrativni asistent

  • Vse plače Administrativni asistent

Government of Canada Administrativni asistent Plače

Mediana Administrativni asistent nadomestila in Canada pri Government of Canada znaša skupaj CA$75.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Government of Canada. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Mediani paket
company icon
Government of Canada
Administrative Coordinator
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$75.9K
Raven
AS-2
Osnovna plača
CA$75.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
7 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Government of Canada?

CA$226K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Administrativni asistent ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Administrativni asistent katika Government of Canada in Canada kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa CA$81,358. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Government of Canada kwa jukumu la Administrativni asistent in Canada ni CA$72,350.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Government of Canada

Povezana podjetja

  • Tesla
  • SoFi
  • Facebook
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri