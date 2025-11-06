Programski inženir nadomestilo in Greater London Area pri Goodnotes se giblje od £50.7K na year za L2 do £74.1K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in Greater London Area znaša skupaj £91K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Goodnotes. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
