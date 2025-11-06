Imenik podjetij
Goodnotes Programski inženir Plače v Greater London Area

Programski inženir nadomestilo in Greater London Area pri Goodnotes se giblje od £50.7K na year za L2 do £74.1K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in Greater London Area znaša skupaj £91K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Goodnotes. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Entry Level Software Engineer(Začetna stopnja)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Goodnotes?

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Goodnotes in Greater London Area znaša letno skupno plačilo £164,567. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Goodnotes za vlogo Programski inženir in Greater London Area je £89,611.

