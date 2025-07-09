Adresár Spoločností
Godrej
Godrej Platy

Platový rozsah Godrej sa pohybuje od $5,923 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik podatkov na spodnom konci do $75,375 pre Razvoj poslovanja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Godrej. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Razvoj poslovanja
$75.4K
Analitik podatkov
$5.9K
Človeški viri
$12.5K

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Godrej je Razvoj poslovanja at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $75,375. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Godrej je $12,532.

