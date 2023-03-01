Imenik podjetij
Globus Medical
Globus Medical Plače

Plače Globus Medical se gibljejo od $68,340 skupnega letnega nadomestila za Biomedicinski inženir na spodnjem koncu do $203,010 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Globus Medical. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Programski inženir
Median $110K
Biomedicinski inženir
$68.3K
Strojni inženir
$124K

Vodja izdelkov
$179K
Vodja projekta
$166K
Prodaja
$85.4K
Vodja tehniškega programa
$203K
Pogosta vprašanja

El puesto con mayor salario reportado en Globus Medical es Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $203,010. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Globus Medical es $123,878.

