GLOBO Plače

Plače GLOBO se gibljejo od $11,613 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $120,600 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu.

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več).

Programski inženir
Median $29.8K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
$99.5K
Oblikovalec izdelkov
$11.6K

Vodja izdelkov
$60.1K
Vodja programskega inženiringa
$106K
Vodja tehniškega programa
$121K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


