Globant Plače

Plače Globant se gibljejo od $11,235 skupnega letnega nadomestila za Trženje na spodnjem koncu do $298,500 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Globant. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend programski inženir

Inženir podatkov

DevOps inženir

Spletni razvijalec

Vodja projekta
Median $19.5K
Analitik kibernetske varnosti
Median $40.3K

Arhitekt rešitev
Median $126K
Vodja tehniškega programa
Median $190K
Vodja programskega inženiringa
Median $196K
Računovodja
$15.9K
Administrativni asistent
$143K
Vodja poslovnih operacij
$33.6K
Poslovni analitik
$46.4K
Poslovni razvoj
$299K
Služba za stranke
$50.3K
Človeški viri
$15.2K
Informacijski tehnolog (IT)
$13.3K
Svetovalni upravni strokovnjak
$71.9K
Trženje
$11.2K
Trženjske operacije
$52.3K
Oblikovalec izdelkov
$46.8K
Vodja izdelkov
$39.4K
Vodja programa
Median $219K
Prodaja
$80.4K
Prodajni inženir
$121K
Pogosta vprašanja

