Global Plače

Plače Global se gibljejo od $10,854 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $110,090 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Global. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Programski inženir
Median $99.6K
Poslovni analitik
$17.2K
Informacijski tehnolog (IT)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Trženjske operacije
$26.1K
Oblikovalec izdelkov
$10.9K
Kadrovik
$99.7K
Vodja programskega inženiringa
$110K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Global je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $110,090. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Global je $46,518.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Global

