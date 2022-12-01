Imenik podjetij
Glean
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Glean Plače

Plače Glean se gibljejo od $62,409 skupnega letnega nadomestila za Arhitekt rešitev na spodnjem koncu do $1,054,700 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Glean. Zadnja posodobitev: 8/28/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $110K

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
Median $340K
Podatkovni znanstvenik
$261K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Kadrovik
$86.1K
Prodaja
$289K
Prodajni inženir
$230K
Vodja programskega inženiringa
$1.05M
Arhitekt rešitev
$62.4K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Glean so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Glean je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $1,054,700. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Glean je $245,692.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Glean

Povezana podjetja

  • Pinterest
  • DoorDash
  • Square
  • Google
  • Stripe
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri